"مسقط لتوزيع الكهرباء" تكرم موظفاتها احتفالا بيوم المرأة العمانية

مسقط – الرؤية

احتفلت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بيوم المرأة العمانية بحضور موظفات الشركة ومجموعة من النساء المؤثرات في السلطنة. وتضمن الحفل عددا من الأنشطة والفعاليات احتفاءً وتكريما لدور النساء وعملهن الدؤوب ومساهمتهن في دفع مسيرة النجاح في الشركة، وتأكيدا لأهمية تمكين المرأة في بيئة العمل وتقديرا لدورها في شتى القطاعات.

وقالت آلاء الكيومية: نفخر بتنظيم هذا الحفل في الشركة لنؤكد أهمية دور المرأة في مجتمعها ووطنها والمضي قدماً في النهج الذي رسمه لها قائد البلاد المفدى، وقد حرصت الشركة على تمكين المرأة وتطويرها من خلال تحفيزها وتدريبها لاعتلاء مناصب قيادية بالشركة.

وأعربت لينا بنت عيسى الزين عن تقديرها وشكرها للشركة وثمنت التنظيم الجيد لهذه الفعالية، معربة عن فخرها بالعمل في الشركة؛ قائلةً إن العمل الذي تقوم به الشركة في مجال توظيف المرأة وتدريبها وسعيها لإيجاد بيئة عمل محفزة لها يصب في صالح الشركة وللعاملين فيها عامة. ورفعت الشكر الجزيل إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تفضله بتخصيص يوم للمرأة العمانية للدلالة على أهمية دور المرأة في بناء وطننا العزيز.