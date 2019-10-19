120 مؤسسة تثري مناقشات منتدى تواصل أسواق المال في مسقط.. غدا

مسقط - العمانية

تنطلق غدا الإثنين فعاليات منتدى التواصل لأسواق المال بمشاركة عدد من رؤساء البورصات والبنوك الاستثمارية والصناديق العالمية وممثلي البورصات الخليجية والعربية والعالمية، وتستمر على مدى يومين بفندق قصر البستان. ويرعى افتتاح المنتدى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

ويُحظى المنتدى الذي تستضيفه سوق مسقط للأوراق المالية بأهمية كبيرة في تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المشاركة البالغ عددها 120 مؤسسة تضم هيئات ومنظمات مالية وبورصات وبنوك وشركات استثمارية من مختلف دول العالم.

وأكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أهمية المنتدى الذي يضم نخبًا تمثل صناعة الأوراق المالية والتعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة. وأوضح أنّ هناك العديد من المحاور المهمة التي ستطرح ضمن أعمال منتدى التواصل لأسواق المالية بمسقط أهمها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأسواق منطقة الخليج العربية على وجه التحديد والبحث عن ماهية الفرص المتاحة في ظل تطور المنظومة الاستثمارية بالمنطقة.

وأشار أحمد المرهون إلى أنّ سوق مسقط للأوراق المالية كانت في مقدمة الأسواق التي طبقت حوكمة الشركات وهو ما يعد مطلبا أساسيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي لسوق المال في السلطنة. وتمثل الفعاليات فرصة سانحة للاطلاع على التجارب المشتركة في مواضيع تتعلق بأحدث التطورات التقنية التي شهدتها الأسواق المالية إلى جانب بحث المتغيرات التي يشهدها العالم، وأبرز التحديات التي قد يواجهها المتعاملون في أسواق المال والاطلاع على التجارب الاستثمارية المتقدمة وتبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين المؤسسات المشاركة.

كما تعد استضافة المنتدى فرصة مهمة للتعريف بمناخ السلطنة الاستثماري والتطورات المعززة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات منها قطاع سوق المال ودوره في تلبية طموحات المستثمرين وجعلها بيئة استثمارية جاذبة.