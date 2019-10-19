70 جائزة من بنك مسقط احتفالا بيوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

نظَّم بنك مسقط احتفالا بمناسبة يوم المرأة العمانية في فندق كراون بلازا القرم، بحضور شكور بنت محمد بن سالم الغمارية، وعدد من زبونات "زينة". وعبر الحضور عن تقديرهم واعتزازهم بالرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للمرأة العمانية منذ بدء النهضة المباركة، وأشاد الجميع بالدور الذي تقوم به المرأة مع أخيها الرجل في بناء عمان الحاضر والمستقبل من خلال فتح مجالات وفرص العمل أمام المرأة العمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال.

وتضمن الاحتفال جلسة حوارية مع شكور بنت محمد بن سالم الغمارية؛ تحدثت من خلالها عن دور المرأة العمانية في النهضة العمانية، وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف القطاعات والمجالات، والدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة في هذا المجال، كما تطرقت الجلسة الحوارية إلى استعداد المرأة العمانية لخوض منافسات مجلس الشورى واستعدادها للمشاركة في عملية الانتخابات.

وقد أجرى بنك مسقط السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" لزبونات زينة؛ متضمنة 20 جائزة وقيمة كل جائزة 1000 ريال عماني، كما تم السحب على 50 جائزة أخرى بقيمة 2000 ريال عماني بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد نائبة مدير عام الأعمال المصرفية للشركات الكبيرة، كلمة؛ قالت فيها إنَّ المرأة العمانية تعمل في مختلف المجالات وتحقق انجازات عديدة، وقد شهدت نسبة الموظفات العاملات ببنك مسقط ارتفاعاً ملحوظاً وصلت إلى أكثر من 48% من إجمالي الموظفين؛ مما يؤكد ثقة الإدارة التنفيذية بقدرات المرأة العمانية.

وتحظى منتجات زينة المصرفية للمرأة بإعجاب وإقبال الزبائن، ويقدم البنك خصومات حصرية لزبائن زينة على خدمات صحية وتجميلية، كما يُمكن لزبونات زينة أنْ يحصلن على بطاقة زينة الائتمانية وبطاقة الخصم المباشر، ويمكنهن التسوق عبر الإنترنت؛ حيث يحرص البنك على دراسة احتياجات المرأة وتقديم تسهيلات وخدمات مصرفية تساعدها في التغلب على ظروف الحياة وتحقيق متطلباتها العصرية.