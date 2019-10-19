"بي.بي.إتش" تزيح الستار عن جناح المرأة في "السوق الشعبي" بالسيب

الرؤية - نجلاء عبد العال

رَعَت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية المديرة العامة للمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، احتفال الوزارة بيوم المرأة العمانية، بشراكة إستراتيجية مع مجموعة بي.بي.إتش، وأزاحت راعية الحفل الستار عن مُجسَّم مشروع جناح سوق المرأة في السوق الشعبي التي تنفذه مجموعة بي.بي.إتش بولاية السيب.

وأعربت الحارثية عن سعادتها بإطلاق سوق خاص للمرأة في مشروع السوق الشعبي التي تنفذه مجموعة بي.بي.إتش، وما يشتمل عليه من أقسام تجسد التراث العماني. وقالت إنَّ الرعاية التي نالتها المرأة العمانية منذ بداية عهد النهضة المجيد وفرت لكل امرأة عمانية حقوقها المتساوية مع كل أبناء عمان في التعليم والصحة وعمل والسفر، وهو ما كان وراء تمكن المرأة من القيام بدورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل المجالات.

من جانبه، قال الدكتور خالد بن سالم المطاعني رئيس مجلس إدارة "بي.بي.إتش": إنَّ المجموعة خصصت عدة أجنحة بالسوق للمرأة العمانية، وفتحت الباب لحجز محلات السوق الشعبي المخصصة للنساء بعد تقسيمها إلى 3 أقسام تضم سوقا من 200 محل لرائدات الأعمال من النساء و94 محلا لسوق الذهب و50 محلا لسوق الخياطين، إلى جانب سوق القطنيات. وأضاف المطاعني: نفخر بأن نحتفل مع المرأة العمانية بيومها؛ ونفتح من أجلها بتاب الحجز في مشروع السوق الشعبي المنتظر إتمامه مع نهاية العام 2020، وتبلغ مساحة كل محل 6x4 أمتار، مقابل إيجار بـ300 ريال عماني".

وقال المطاعني -في تصريحات لـ"الرؤية"- إنَّ الشركة فتحت باب الحجز لوحدات السوق بخصومات كبيرة بمناسبة يوم المرأة العمانية؛ وذلك لإتاحة الفرصة لرائدات الأعمال العمانيات للحصول على مكان تعرض فيه منتجاتهن في مكان، مشيرا إلى أنَّ السوق ينقسم إلى 3 أقسام؛ منها: سوق لرائدات الأعمال، ويوفر وحدات للإيجار بأسعار غير مسبوقة حرصا على توفير أماكن للمرأة العمانية في بداية طريق عملها على النمو بدون أعباء إضافية في الإيجارات.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية 54 ألف متر مربع ويحتوي على 3 طوابق وفندق شعبي ومسرح على مساحة 3000م مربع، إلى جانب قاعة لعدة استخدمات وسينما، ويضم السوق 100 مطعم ومقهى بطابع تراثي عماني إلى جانب سوق للتحف والفضيات وسوق اللبان وسوق التمور وسوق الحرفيين، مع توفير 1000 موقف تحت الأرض؛ بما يجعل السوق بمثابة مزار سياحي للتعرف على ملامح التراث العماني.