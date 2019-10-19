إنقاذ 5 مواطنين ضلوا طريقهم في جبل نخل

نخل - العمانية

قامت إحدى الطائرات المروحية التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، وبالتنسيق من مركز تنسيق البحث والإنقاذ التابع للسلاح، بعملية بحث وإنقاذ لخمسة مواطنين ضلوا الطريق أثناء ممارستهم لرياضة المشي الجبلي ولم يتمكنوا من العودة إلى نقطة انطلاقهم؛ مما أدى إلى تعرُّض أجسادهم لجفاف شديد، ودخول أحدهم في حالة حرجة؛ حيث تمَّ نقلهم من جبل نخل إلى قاعدة المصنعة الجوية، وبعدها نُقِل أحدهم إلى مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، بالتنسيق مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية ذات العلاقة.

وتأتي هذه الأدوار في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.