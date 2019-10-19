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جريمة مروعة تهز لبنان .. فتاة تقتل أمها بـ 9 رصاصات

السبت 19 أكتوبر 2019 05:19 م بتوقيت مسقط

جريمة مروعة تهز لبنان .. فتاة تقتل أمها بـ 9 رصاصات

جريمة قتل مروعة في بلدة لبنانية، راحت ضحيتها أم على يد ابنتها، التي أطلقت عليها تسع طلقات نارية فأردتها قتيلة.

النبأ الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام أشار إلى العثور على

عثرت الشرطة اللبنانية على سيدة تدعى فاطمة الرفاعي (36 عاما) مقتولة في منزلها بحي الجدايل ببلدة القرقف شمال لبنان.

ورجحت المعلومات الأولية بحسب التحقيقات أنه تبين أن ابنة القتيلة البالغة 14 عاما هي التي ارتكبت الجريمة والسبب هو أن أمها التي قالت إنها تدعى فاطمة الرفاعي "كانت تعنفها دائما".

وقد استغلت الابنة نوم أشقائها ووجود والدها خارج المنزل، وحملت مسدسا وتوجهت نحو والدتها لتصيبها بتسع طلقات نارية.

وقال أحد أقارب الضحية، إنها أصيبت بطلقات في قلبها وزندها وساقها وبطنها، وقد ألقت الفتاة بالمسدس على أريكة وسارعت إلى منزل الجيران.

وعلى إثر ذلك، اتصلت الجارة بزوجها لإطلاعه على المأساة، فاتصل الأخير بزوج الضحية علي الماضي (عامل) وسارع الجميع إلى منزل المغدورة ليجدوها ممددة على السرير غارقة في دمائها.

وقد أبلغت الابنة الجيران بالعثور على أمها مقتولة، لكن كاميرات المراقبة أظهرت أن أحدا لم يدخل المنزل، وفضلا عن ذلك كان إطلاق النار "عشوائيا"، ما رجح أن يكون الجاني أحد أفراد العائلة.

وبالتحقيق معها، اعترفت الفتاة بالجريمة، وتم القبض عليها هي ووالدها لمواصلة التحقيق.

 

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