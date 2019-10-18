سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

مسقط - الرؤية

بلغ سعر ‎نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم اليوم الجمعة 60.76 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعًا بلغ 46 سنتًا، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 60.30 دولار أمريكي.