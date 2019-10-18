الجمعة, 18 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

إقلاع أول رحلة على الطيران العماني بطاقم نسائي كامل

الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:07 م بتوقيت مسقط

إقلاع أول رحلة على الطيران العماني بطاقم نسائي كامل

 

مسقط - الرؤية

احتفل الطيران العماني بيوم المرأة العمانية على طريقته الخاصة، حيث قام الناقل الرسمي للسلطنة بتسيير أول رحلة طيران بطاقم نسائي كامل بدءًا من إجراءات العمليات الأرضية مرورا بطاقم الضيافة وانتهاء بطاقم القيادة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أغسطس 2015

"الطيران العماني" يدعم رحلة تبادل الثقافات الثالثة إلى إندونيسيا

المزيد

02 مايو 2017

الطيران العماني يدشن رحلة يومية جديدة من مسقط إلى مانشستر

المزيد

12 أغسطس 2015

"الطيران العماني" يضيف رحلة ثانية إلى تشيناي ضمن اتفاقية الشراكة مع "كارجولاكس"

المزيد

14 سبتمبر 2015

الطيران العماني يضيف رحلة خامسة إلى باريس اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

إقلاع أول رحلة على الطيران العماني بطاقم نسائي كامل

الاقتصاد - محلي

البلوشي يرأس وفد السلطنة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة تستضيف اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون الخليجي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية تزيح الستار عن مقر جمعية المرأة العمانية في العوابي ضمن الاحتفالات بـ"17 أكتوبر"

المحليات - أخبار

تسليط الضوء على "التحول الإلكتروني الذكي" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة