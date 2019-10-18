إقلاع أول رحلة على الطيران العماني بطاقم نسائي كامل

مسقط - الرؤية
احتفل الطيران العماني بيوم المرأة العمانية على طريقته الخاصة، حيث قام الناقل الرسمي للسلطنة بتسيير أول رحلة طيران بطاقم نسائي كامل بدءًا من إجراءات العمليات الأرضية مرورا بطاقم الضيافة وانتهاء بطاقم القيادة.
الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:07 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
احتفل الطيران العماني بيوم المرأة العمانية على طريقته الخاصة، حيث قام الناقل الرسمي للسلطنة بتسيير أول رحلة طيران بطاقم نسائي كامل بدءًا من إجراءات العمليات الأرضية مرورا بطاقم الضيافة وانتهاء بطاقم القيادة.
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