البلوشي يرأس وفد السلطنة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين



مسقط- العمانية

تشارك السلطنة يوم الجمعة في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

ويترأس وفد السلطنة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي المسؤول عن الشؤون المالية الذي يضم في عضويته كلا من سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس

التنفيذي للبنك المركزي العماني وعددا من المسؤولين.

وستناقش الاجتماعات على مدى ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات المهمة من بينها دراسة الموقف المالي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة لهما عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م إضافة الى مناقشة موازناتها التقديرية لعامي 2020/ 2021 ومواضيع أخرى تتعلق بتقرير النمو العالمي 2020م ومتابعة مشروع الاستثمار في الموارد البشرية ومستقبل الوظائف في ظل التغيرات الاقتصادية.

وسيتم على هامش أعمال الاجتماعات السنوية، عقد الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي وزراء المالية العرب مع رئيس البنك الدولي لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الدول العربية وآفاق التنمية في العالم العربي وتبادل الآراء حولها، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.