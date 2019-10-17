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السلطنة تشارك في الاجتماع الـ 9 لتحديث الخريطة الجيولوجية للوطن العربي

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:28 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في الاجتماع الـ 9 لتحديث الخريطة الجيولوجية للوطن العربي

مسقط - الرؤية

 

شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للتعدين في الاجتماع التاسع للجنة الفنية لتحديث الخريطة الرقمية الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي، بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالعاصمة المغربية الرباط والذي أستمر لمدة ثلاثة أيام 15 – 17 أكتوبر الجاري، حيث مثل الهيئة المهندس محمد بن سالم البطاشي مدير دائرة المسوحات الجيولوجية.
 

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تخص اللجنة والتطورات والإنجازات التي توصلت لها وأبرز العقبات التي تواجه اللجنة الفنية وقطاع التعدين بشكل عام، كما ناقش الاجتماع عدد من توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية لتحديث الخريطة الرقمية الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي ومتابعة تنفيذها.

واستعرض الإنجازات التي حققتها الجهات العربية ذات الاختصاص بشأن تحديث الخريطة الرقمية المتعلقة بالفرص الاستثمارية التعدينية والمناطق والرخص التعدينية والتمعدنات المحدثة، وناقش ايضا ما تم إنجازه من طرف المنظمة بشأن مشروع البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية.

الجدير بالذكر أن اللجنة تسعى إلى تطوير أساليب العمل العربي المشترك في قطاع التعدين من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومناطق التعدين والقوانين والتشريعات بطرق رقمية حديثة لجلب الاستثمارات الكبيرة وتشجيع التجارة في القطاع بين الدول العربية بما يحقق أكبر فائدة للثروات المعدنية العربية.

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