ارتفاع في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم 60.30 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعًا بلغ 55 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 59.75 دولار أمريكي.
الخميس 17 أكتوبر 2019 04:27 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم 60.30 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعًا بلغ 55 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 59.75 دولار أمريكي.
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