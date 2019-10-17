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قصيدتان

الخميس 17 أكتوبر 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط

قصيدتان

 

نجوى الشدياق | لبنان

 

(1)

(وعد مكسور)

وعدي الِك

مكسور صوتو قال

منّو الوجع

طالل على كفّي

قلت الوعد بالايد ما بينطال

رشّ الصدى..

عالصّوت...

عالشفّة

رسملو ببالك حرف.... زيد خيال

زيّن جنونك....شي الف صدفة

بتشوف وعدك بالسما خيّال

وعالارض اسمو بينحفر ع جبال

صوت الوعد رجّال ....لا تكفّي

***

 

(2)

(كذب عن جدّ)

بدّك ع قلبك كذب وقلّو

انّو انتسى....

وبطّلت حنّلو

بدّك ع بعدك قلّك تعوّدت

وانّو ببالي نام جرح الوقت

وحياة اسمك ...

شو اشتقتلّو ..

لا تصدّق غيابي

وكلمات كذّابي

بعدك لهلّق عايش بهالسكت

وكلما اشتقت

بمحي الكذب كلو

***

سيرة ذاتية:

نجوى الشدياق حريق من مواليد بكفيا ١٩٦٩ حائزة على إجازة في اللغة العربية وآدابها  وسنة أولى دراسات عليا وحائزة على شهادة في الرسم من أكاديمية Ayp to zed  وشهادات فنية وتقنية متنوعة ومشاركة في العديد من الأمسيات الشعرية والأدبية وناشطة ثقافية تعمل على دراسة الشعراء وتقويم عملهم الشعري أدبيا وصاحبة كتاب "النجوى" الذي وقّع في جدّة المملكة العربية السعودية وتعمل على إصدار ديواني شعر باللغة المحكية و الفصحى .

 

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