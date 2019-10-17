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افتتاح مقر "جمعية المرأة" بالعوابي.. وإشادات بالرعاية السامية

يوم المرأة العمانية.. دعم وتمكين لدور النساء في مسيرة التنمية

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

"ولقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة في مسيرة النهضة، فوفَّرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسَّرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها".

كلمات مُضيئة تضمَّنها النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليأتي من بعدها التكريم السامي لنساء عُمان بتخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية؛ ليكون خيرَ شاهدٍ على ما يوليه المقام السامي من رعاية واهتمام للمرأة العمانية في كل بقعة من بقاع الوطن الغالي.

واحتفالا بهذا اليوم، رَعَت مَعَالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، افتتاح جمعية المرأة العمانية بالعوابي في محافظة جنوب الباطنة، وأكدت موزة بنت عبدالله بن سليمان الخروصية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي، أنَّ المرأة العمانية مؤهلة -بفضل ما توفر لها من تعليم وتدريب وصقل للمواهب- لأنْ تخوض شتى مجالات العمل، ولتكن كما أراد لها باني نهضة عمان الحديثة حاملة لمشاعل التطوير نحو تحقيق مستقبل أفضل لهذا الوطن العزيز.

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