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تعزيز التشاور بين النيابات والادعاء بـ"دول التعاون" لخدمة القضاء

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

تعزيز التشاور بين النيابات والادعاء بـ"دول التعاون" لخدمة القضاء

الرؤية - محمد قنات

رَفَع أصحابُ المَعَالي والسَّعادة والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة انعقاد الاجتماع الخليجي الحادي عشر بمسقط، أمس.

أعربوا فيها عن خالص الثناء والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة؛ الأمر الذي كان له الأثر في إنجاح أعمال هذا الاجتماع.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ تتمثل في: اعتماد ضوابط اختيار أعضاء إدارة دائرة التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام والعمل بها بصفة استرشادية، واعتماد آلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون على أن تنتقل إلى لائحة التفتيش، واعتماد اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام وفقاً للصيغة المحدثة المرفقة.

وشملتْ التوصيات: الموافقة على إقامة ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بعنوان "محاكاة جريمة إرهابية منظمة عابرة للحدود"، كما اعتمدَ الاجتماع الموافقة على تنفيذ الدورتين الخاصتين بتسليم المجرمين (المتهمين) في ضوء الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون وقواعد التعاون المشترك.

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