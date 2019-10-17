مجلس عمان يشارك في "عمومية الاتحاد البرلماني الدولي" بصربيا



مسقط - الرؤية

شارك وفد من مجلس عُمان في أعمال الدورة 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الصربية بلغراد برئاسة معالي غابرييلا كويفاس، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الدورة سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وعضوية عدد من المكرّمات أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى.

وألقى سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى، كلمة تطرق فيها إلى أنَّ العالم الذي ننشده ونريده، هو العالم الذي تسوده المحبة والسلام، وعلاقات الإخوة والوئام، الذي يهدف إلى تنمية المجتمعات، وتحقيق الرفاه للشعوب، وهو العالم الذي يجعل القيم الإنسانية هدفاً ومرتكزا، والذي لا نجد فيه للفقر سبيلا، ولا نجد للجريمة طريقاً، هذا العالم يمكن أن يتحقق من خلال إرادة صادقة وعزيمة ثابتة ورؤى واضحة، وتفعيل حقيقي للقانون الدولي من قبل الجميع دون استثناء، وهي مهمة ليست بالسهلة وليست بالمستحيلة، والشعوب تعوّل الكثير على المجالس البرلمانية، لذلك أدعوكم جميعًا للقيام بواجبكم ومسؤولياتكم في هذا الجانب خاصة وأنكم الممثلين للشعوب والمنوط بكم التشريع وسن القوانين في دولكم.

وأضاف الغساني: "إننا في سلطنة عُمان حريصون على تعزيز القانون الدولي، ملتزمون به من منطلق إيماننا قيادة وشعبا إنِّه السبيل الوحيد لتعزيز العلاقات بين الدول والشعوب، وإنه الضامن الحقيقي لتحقيق الأمن والسلام الذي هو أساس كل تنمية وبناء، وفقده سبيل كل شر وبلاء، لذلك فإنَّ دعوتنا المستمرة لهذا الأمر ماضية، وحرصنا على تفعيل القانون الدولي دائم. وقد أكدت قوانين السلطنة وأنظمتها وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة هذه الثوابت التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه والتي لن نحيد عنها".

وتطرق الغساني في كلمته إلى الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، حيث أوضح أن إسرائيل تعتبر مثالا واضحا لانتهاكات القانون الدولي، مشيرا إلى الاعتداءات المستمرة على الأشقاء في فلسطين، واحتلالها للأراضي الفلسطينية، وتعديها على المقدسات، واستمرارها في الاستيطان وتقييدها للحريات. وتابع أن الاعتداءات المستمرة على مسلمي الروهينجا مثال آخر على انتهاك القانون الدولي، موجهاً الدعوة إلى اتحاد البرلمان الدولي لإدانة هذه الانتهاكات وغيرها وتسجيل موقف واضح تجاهها عملاً بمبادئ القانون وتعزيزا لأهداف السلام.

وشارك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين المخصص لمُناقشة عدة موضوعات؛ منها: أهمية إشراك المجتمع في صياغة القوانين والدراسات التي تعكف المجالس البرلمانية على دراستها خلال أدوار انعقادها المختلفة بما يُحقق التوافق ويعكس الحاجة الداعية للإصدار وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة ومنها الإلكترونية عوضًا عن ذهاب الأعضاء البرلمانيين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع في المناطق وهو ما سيُوفر الوقت والجهد والكلفة المالية.

وشاركت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية عضوة مجلس الدولة ممثلة المجموعة العربية في منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع مكتب المنتدى، والذي ناقش خطة العمل لهذه الجمعية والخطط المستقبلية.

فيما شارك سعادة الدكتور عبدالله العمري عضو مكتب المجلس وممثل المجموعة العربية في لجنة شؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع مكتب اللجنة لمناقشة مشاركة اللجنة في أعمال الجمعية وخطتها حتى الاجتماع القادم.

وشارك سعادة راشد الحسني عضو المجلس بمداخلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة حول رقمنة التجارة، وأشار إلى التقرير الطوعي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة للسلطنة وبالتحديد الهدف التاسع حول الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والهدف الثاني عشر حول وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

أما سعادة المهندس أحمد الهدابي فقدم مداخلة في منتدى النساء البرلمانيات تحدث فيها عن دور السلطنة في تعزيز الرعاية الصحية للفتيات والنساء، مشيرا إلى التقرير الطوعي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة للسلطنة وبالتحديد الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه.

وعقد وفد السلطنة عددا من اللقاءات الثنائية على هامش جدول أعمال الجمعية منها اجتماع مع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف ولجنة الشراكة بين الرجال والنساء إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية.