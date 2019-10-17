جامعة السلطان قابوس توقع اتفاقية الكرسي الأكاديمي لمكافحة الفساد



مسقط - الرؤية

وقعت جامعة السلطان قابوس مساء أمس الأربعاء مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، اتفاقية الكرسي الأكاديمي لمكافحة الفساد، وذلك استمراراً وتجديداً للتعاون بين مركز حكم القانون بالدوحة مع كلية الحقوق في الجامعة.

وقع الاتفاقية كلٌّ من سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس الأمناء لمركز حكم القانون بدولة قطر، وذلك بقاعة مجلس الجامعة. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لهذا العمل واستمراراً لهذه الجهود، فمركز حكم القانون مركز دولي يعمل من خلال فروعه مع الهيئة الدولية (UN) في تعزيز مكافحة الفساد وتطوير الاتفاقيات المتعلقة به وتنظيم المبادرات الدولية في هذا الحقل، وهذه الاتفاقية ثمرة للتعاون العلمي والأكاديمي بين كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والمبادرة العربية الأكاديمية؛ إذ يتم من خلالها القيام بأنشطة بحثية متنوعة؛ كإجراء البحوث والاستشارات البحثية وعقد الفعاليات المختلفة كالحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات التي تخص مكافحة الفساد، إضافة إلى تدريس مقرر دراسي حول مُكافحة الفساد.

وسيعمل إنشاء هذا الكرسي في كلية الحقوق على تدريس مقرر يعُنى ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في كلية الحقوق استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) كأحد متطلبات التكوين القانوني للطلاب في هذا الجانب من المعارف القانونية. وسوف يُساعد إنشاء هذا الكرسي على نشر الثقافة القانونية لدى طلاب الكلية ومجتمع الجامعة حول موضوع مكافحة الفساد والآليات القانونية المتبعة في ذلك، من خلال تنظيم بعض المناشط القانونية بين الطلاب كالبحوث القانونية ومسابقات المحاكمة الصورية وتنظيم الورش والمؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع. حيث سوف تساعد مساهمة مركز حكم القانون على إنجاح تنفيذ هذه المناشط والفعاليات المختلفة.

وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق إن إنشاء هذا الكرسي في جامعة السلطان قابوس يأتي تقديرًا لما تتمتع به الجامعة عموماً وكلية الحقوق خصوصاً من سمعة أكاديمية مرموقة عربياً ودولياً، خاصة أنها كانت من أوائل الجامعات عربياً ودولياً في إنشاء كرسي متخصص لمكافحة الفساد. وأضاف أنَّ إنشاء هذا الكرسي يأتي كسلسلة من الكراسي التي أنشأها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في بعض الجامعات بالدول العربية والعالمية مثل الجامعة الأردنية وجامعة النيلين وجامعة أسبانيا الحكومية وجامعة قطر.