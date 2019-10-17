استعراض تجربة السلطنة في إنشاء قاعدة بيانات الممارسات الإدارية الناجحة

مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة المشارك في اجتماع الدورة العادية (110) للمجلس التنفيذي للمُنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد أمس بمدينة مراكش المغربية، بحضور أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وحرصت وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة على تقديم عرض مرئي عن مشروع إنشاء قاعدة بالممارسات الإدارية الناجحة بوحدات الخدمة المدنية بالسلطنة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات بالمبادرات الإدارية والتطبيقات العملية التي تقوم مختلف الوحدات الحكومية بالسلطنة بتطبيقها لتيسير عملها وإجراءاتها. وتساهم هذه المبادرات عند تعميمها في تطوير الأداء الحكومي واستفادة الوحدات من تجارب بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل المعارف ونقلها بين الجهات الحكومية، من خلال قاعدة بيانات موحدة، وتطرق العرض إلى المجالات التي يشملها المشروع؛ ومنها إدارة الموارد البشرية، وتقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، وأتمتة الإجراءات والربط الآلي، وتوظيف الموارد المتاحة وحسن استخدامها، والخدمة المجتمعية، إضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للأداء الحكومي، وقد أشاد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود بهذه المبادرة والإجراءات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في السلطنة لتعزيز الأداء الحكومي.

حضر الاجتماع بمعية معاليه، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة، وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية.