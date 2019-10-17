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البوسعيدي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مالطا

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

تسلم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية أمس نسخةً من أوراق اعتماد سعادة بول ميفسود سفير جمهورية مالطا المعين لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه له بديوان عام الوزارة اليوم وقد رحَّب معاليه بسعادة السفير وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين السلطنة ومالطا مزيداً من التطور والتعاون البناء بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين. وتمَّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في إطار العلاقات الطيبة التي تربطهما والتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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