السلطنة وأمريكا تبحثان جهود مكافحة الاتجار بالبشر

مسقط - العمانية

استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، سعادة السفير جون ريتشموند المسؤول عن مُراقبة ومُكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض الجهود التي تبذلها السلطنة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، وكذلك جهودها في حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر. من جانبه ثمن المسؤول الأمريكي هذه الجهود، حضر المقابلة من الجانب العُماني سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي- رئيس دائرة مكتب الأمين العام، وسعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني- رئيس دائرة الشؤون العالمية. ومن الجانب الأمريكي سعادة السفير مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط، والوفد الزائر.

وعقدت جلسة مشتركة بين الجانبين العُماني والأمريكي، ترأس الجانب العُماني سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني، وعضوية الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما ترأس الجانب الأمريكي سعادة السفير جون ريتشموند المسؤول عن مُراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر والوفد المرافق له.

وتمَّ خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر والصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول من أجل المكافحة، وكذلك آليات حماية الضحايا وإدماجهم في المجتمع.