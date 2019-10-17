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"الغرفة" تشارك بوفد من رواد الأعمال في قمة ومعرض "فايبرنت جوا" بالهند

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

"الغرفة" تشارك بوفد من رواد الأعمال في قمة ومعرض "فايبرنت جوا" بالهند

مسقط - الرؤية

تُشارك غرفة تجارة وصناعة عُمان في أعمال قمَّة ومعرض فايبرنت جوا العالمي 2019 في جمهورية الهند؛ وذلك بوفد تجاري يترأسه الدكتور سالم بن سليم بن صالح الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى، ويضمُّ في عضويته 15 من أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين والتجار بالسلطنة.

وقال الدكتور سالم الجنيبي إنَّ الزيارة تأتي في إطار رغبة الغرفة في المساهمة في الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الهند، وتعزيز التعاون والشراكات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص العماني ونظيره في الهند، مؤكدا أنه في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، تحولت العلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية ذات منفعة متبادلة.

وأوضح الجنيبي أنَّ برنامج الزيارة يشمل تنظيم العديد من الزيارات للمعالم الاقتصادية في الهند، وعقد اللقاءات الثنائية مع أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين في الحدث المهم.

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