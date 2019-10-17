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"البحث العلمي" ينظم حلقة عمل حول سياسات الملكية الفكرية في مكاتب نقل التكنولوجيا

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"البحث العلمي" ينظم حلقة عمل حول سياسات الملكية الفكرية في مكاتب نقل التكنولوجيا

 

مسقط - الرؤية

نظَّم مجلس البحث العلمي، أمس، حلقة عمل حول سياسات الملكية الفكرية في مكاتب نقل التكنولوجيا في المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ في إطار مشروع تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا في السلطنة؛ وذلك في معهد عُمان للنفط والغاز، بمجمع الابتكار مسقط بمنطقة الخوض.

ورحَّب صَاحِب السُّمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي، بالمشاركين في حلقة العمل من المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وقال: نهدف للتعريف بالتطور القائم في التعليم الأكاديمي من مجرد كونه محصورا على التدريس إلى البحث والابتكار، والتوسع نحو إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة، مضيفا أن الابتكار يتمثل فيما يمكنك القيام به بالموارد المتاحة، وهناك دائما شيء يمكنك القيام به عندما يكون لديك الدافع والنية للابتكار، مؤكدا أهمية الملكية الفكرية لمواكبة التقدم التقني في البحث العلمي والابتكار، وضرورة امتلاك الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي سياسات واضحة للملكية الفكرية.

وقدَّمت الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية مديرة دائرة القدرات الابتكارية بمجلس البحث العلمي، نبذة عن الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا، موضحة أنَّ الشبكة تعمل ضمن جهود مجلس البحث العلمي التي تُعنى ببناء منظومة متكاملة للابتكار بالسلطنة، وتعزز من الجهود المبذولة للدفع بثقافة الابتكار بالسلطنة وجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال؛ حيث أسهم إنشاء المراكز المختصة في إيجاد بيئة حاضنة للبحث العلمي والابتكار في الكليات، والمساعدة في استكمال الطالب أو الباحث جميع أركان الابتكار ومراحل البحث بحيث تتوافر له الإمكانيات اللازمة، كما وفرت المراكز الفرصة للمستفيدين والطلاب من المجتمع المدرسي والمحلي للاستفادة من مرافق المراكز المختلفة.

وأضافت الرواحية أنَّ الورشة تهدف لتعريف الحضور والمشاركين بأهمية الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا والابتكار، وتسليط الضوء على أهمية إدراج سياسات الملكية الفكرية في مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار، وإبراز أهمية الملكية الفكرية كنهج متبع للاستفادة العلمية والاقتصادية من مخرجات الابتكار والبحوث كمحور أساسي في الاقتصاد القائم على المعرفة، وآليات تفعيل الملكية الفكرية في الجامعات والكليات.

كما قدمت شيخة الأخزمية من جامعة السلطان قابوس، ورقة عمل بعنوان "تجربة إعداد وثيقة سياسة الملكية الفكرية في جامعة السلطان قابوس"، وقدمت رشا حمدون من وزارة التجارة والصناعة، ورقة عمل بعنوان "سياسات الملكية الفكرية والتشريع في المؤسسات الأكاديمية"، وكذلك شاركت الدكتورة عزيزة القمشوعية من الكلية التقنية بالمصنعة، بورقة عمل بعنوان "تجربة مكتب نقل التكنولوجيا في الكلية التقنية بالمصنعة في إعداد وثيقة الملكية الفكرية".

واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية حول سياسة الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية؛ من حيث التحديات والفوائد.

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