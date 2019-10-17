استرجاع 5450 ريالا لمستهلكين في بركاء

بركاء - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك ببركاء من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين، واستعادة 5450 ريالا عمانيا، ضمن جُهود الإدارة لحل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.

وتعُود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد مستهلك مع أحد محلات بيع المفروشات لشراء أثاث لمنزله، وعند استلامه للسلعة لاحظ وجود بعض العيوب بها؛ مما دفعه لمراجعة المحل الذي وافق بدوره على إرجاع السلعة واستقطاع جزء من المبلغ المدفوع، وهو الأمر الذي رفضه المستهلك، وعلى إثره قدم شكواه إلى الإدارة التي اتَّخذت إجراءاتها بقسم الشكاوى باستدعاء أطراف الشكوى والبحث فيها، وتبيَّنت صحة أقوال المستهلك، وعليه تم عقد تسوية باسترجاع مبلغ 2000 ريال عماني لصالح المستهلك.

وتعود تفاصيل الواقعة الثانية والثالثة إلى قيام مستهلكيّن اثنين بالتعاقد مع أحد المكاتب لجلب الأيدي العاملة، وبعد التعاقد ماطل المكتب في توفير وإنهاء إجراءات العاملات؛ مما دفع المستهلكين للمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع من قبلهم، إلا أن مطالباتهم قوبلت بالرفض من قبل المكتب لذلك توجه المستهلكان للإدارة لتقديم شكواهم، وباشرت الإدارة بدورها استدعاء مسؤولي المؤسسة ومناقشتهم بمفاد الشكوى، وتم عقد تسوية ودية تقضي بإرجاع مبلغ وقدره 550 ريالا للمستهلك الأول، و1300 ريال للمستهلك الآخر.

وتعُود تفاصيل الواقعة الرابعة إلى تقديم أحد المستهلكين شكواه للإدارة ضد إحدى مؤسسات بيع مواد البناء للتأخير والمماطلة في توفير المواد الصحية لمنزله في الوقت المحدد والمتفق عليه، وباستدعاء الأطراف وبحث الشكوى بينهم، تم عقد تسوية تمثلت في استرجاع مبلغ 1600 ريال لصالح المستهلك مع فسخ العقد.

وأكد أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة الحرص على حل الشكاوى والمنازعات سريعا بما يضمن حق المستهلك؛ داعيا المؤسسات والشركات إلى ضرورة التقيد بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها وتجنب الإضرار بحقوق المستهلك.