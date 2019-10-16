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كلية البريمي تدرس المقررات الإلكترونية بالارتباط مع جامعة كاليفورنيا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

كلية البريمي تدرس المقررات الإلكترونية بالارتباط مع جامعة كاليفورنيا

البريمي- سيف المعمري

بدأت كلية البريمي الجامعية في تطبيق تدريس بعض المقررات عن طريق التعليم الالكتروني المدمج المقررة في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2020؛ حيث يقوم البروفيسور شان كيانى من قسم إدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا نورثردج بتدريس الطلاب قسم إدارة الأعمال والمحاسبة بكلية البريمي الجامعية مقرر "مدخل إلى الإدارة" ، كما تقوم البروفيسوره سفتيلانا تيوتينا من جامعة كاليفورنيا بتدريس مادة " كتابة المقال" لطلاب اللغة الانجليزية بالكلية.

ويأتي هذا التعاون ضمن اتفاقية الارتباط الأكاديمي بين جامعة كاليفورنيا ستيت نورثرج الامريكية وكلية البريمي الجامعية، وتتطلع الكلية بنهاية الفصل الأكاديمي الأول إلى تقييم تجربة التعليم الالكتروني وتعظيم الاستفادة من تقنيات التعليم بما يعود بمنفعة أكبر على طلاب الكلية، ويمنحهم خيارات دراسية متعددة وذات جودة عالية ومرنة.

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