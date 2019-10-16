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السيابية تزيح الستار عن مقر جمعية المرأة العمانية في العوابي ضمن الاحتفالات بـ"17 أكتوبر"

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

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العوابي - حارث البحري

رعت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية حفل افتتاح جمعية المرأة العمانية بالعوابي في محافظة جنوب الباطنة، وذلك بحضور سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي، وسعادة الشيخ هلال بن عبدالرحمن الخروصي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية العوابي وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ولفيف من الحضور.

ولدى وصول معاليها لمقر الجمعية تمت إزاحة الستار إيذانًا بفتح مبنى الجمعية، بعدها تجولت في معرض التصوير الضوئي ومعرض الحرفيين، ومن ثمّ بدأ برنامج حفل الافتتاح. ألقت موزة بنت عبدالله بن سليمان الخروصية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي كلمة قالت فيها: "ليشرفني ويسعدني أن أرحب بكم ونحن نحتفل بافتتاح مبنى جمعية المرأة العمانية بولايتنا الغراء العوابي في هذا اليوم الذي تغمرنا فيه الفرحة وتحيط بنا أجواء السعادة لننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات الشكر والامتنان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لتفضله بإنشاء مبان خاصة ومن ضمها جمعية المرأة العمانية بالعوابي، والتي تنبثق منها مناشط وبرامج وأهداف سامية بشأن المرأة تكريما لها وتأكيدا على دورها المهم في التنمية". وأكدت الخروصية أنّ المرأة العمانية مؤهلة- بفضل ما توفر لها من تعليم وتدريب وصقل للمواهب- لأن تخوض شتى مجالات العمل، ولتكن كما أراد لها باني نهضة عمان الحديثة حاملة لمشاعل التطوير نحو تحقيق مستقبل أفضل لهذا الوطن العزيز.

وألقى صالح بن عابد الخروصي قصيدة شعرية عن المرأة ودورها في بناء المجتمعات. وشهد حفل الافتتاح تدشين كتاب "زينة المرأة العمانية"، إضافة إلى عروض من الفنون الشعبية وفن التعويب بصوت رتيل بنت داؤود الشريقية.

وفي نهاية الحفل، كرّمت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد الداعمين والمساهمين في أنشطة جمعية المرأة العمانية بالعوابي.

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السيابية تزيح الستار عن مقر جمعية المرأة العمانية في العوابي ضمن الاحتفالات بـ"17 أكتوبر"

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