سفير السلطنة لدى المملكة المتحدة: العلاقات العمانية البريطانية مميزة وراسخة

لندن - العمانية

أشاد سعادة السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة بالعلاقات بين السلطنة والمملكة المتحدة ووصفها بالعلاقات المميزة والراسخة والثابتة.

وقال سعادته خلال استقباله أمس بمقر السفارة بلندن وفد جمعية الصحفيين العمانية الذي يزور بريطانيا حاليا إنّ علاقات سلطنة عمان والمملكة المتحدة راسخة وقوية ومتينة، مؤكدا أنّ بريطانيا تعتبر من أهم الشركاء للسلطنة كما إنّها أكبر مستثمر في سلطنة عمان.

وأشاد سعادته بملتقى الصحافة العُماني البريطاني الذي انطلق يوم أمس في جامعة أكسفورد، مشيرا إلى أنه يعتبر من اللقاءات المهمة التي تجمع الصحفيين والإعلاميين من البلدين خاصة وأنه يعقد في أعرق الجامعات البريطانية.

ودعا سعادته إلى استغلال مثل هذه المناسبات في الاطلاع على الثقافة والحضارة البريطانية والتجول في مدنها المختلفة لتحقيق الفائدة المرجوة.

من جانبه، عبر الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية عن ارتياحه لانعقاد هذا الملتقى الصحفي في رحاب جامعة أكسفورد، مؤكدا أن الرسالة التي تحملها الجمعية هي نقل وجه عمان المشرق إلى العالم. وثمّن ما عبر عنه المحاضرون الذين تحدثوا في الندوة العلمية التي عقدت في جامعة أكسفورد حيث عبروا عن أهميّة السياسة العمانية في التعامل مع الأزمات في منطقة مضطربة من العالم. وفي ختام اللقاء قدم الدكتور رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين درع الجمعية لسعادة السفير العُماني المعتمد لدى المملكة المتحدة.