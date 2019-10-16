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"البلديات" تشارك في قمة بودابيست للمياه بالمجر

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

"البلديات" تشارك في قمة بودابيست للمياه بالمجر

 

مسقط- الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في قمة بودابيست للمياه لعام 2019 تحت شعار "التصدي لأزمة المياه"، والتي تستضيفها جمهورية المجر خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويرأس وفد السلطنة معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.

القمة التي حضرها فخامة الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية المجر، تهدف إلى كشف مدى الحاجة لمواجهة تحديات أزمات المياه الناشئة، والقضايا حول وفرة وندرة وتلوث المياه، بالإضافة إلى التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والسياسية، كما ستوفر القمة منصة لصناع القرار السياسي وممثلي قطاعات الأعمال والتمويل والقطاع الأكاديمي لمناقشة المستقبل حول فهم التحديات وتقييم النتائج التي تحققت حتى الآن وطرق تحقيق عالم آمن للمياه.

وتناقش القمة خلال أيامها الثلاثة الكثير من المواضيع  من بينها استخدام التكنولوجيا لتفادي أزمة المياه وشؤون المياه العابرة للحدود "المخاطر والفرص"، إضافة إلى الإجهاد المائي.

وعلى هامش القمة، تم تنظيم معرض "إكسبو للمياه" والذي تم التركيز من خلاله على حلول إبتكارية ومستدامة وصديقة للبيئة في مجال إنتاج مياه الشرب ومعالجتها وإدارتها.

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