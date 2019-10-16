السعيدي يرأس وفد السلطنة في اجتماع "المنظمة الاستشارية" بتنزانيا

مسقط- الرؤية

تشارك السلطنة، ممثلةً في وزارة الشؤون القانونية، في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين السنوية للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية في العاصمة التنزانية، دار السلام، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويترأس وفد السلطنة معالي الدكتور: عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، ومن المقرر أن يتمَّ خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات القانونية المطروحة على الساحة الدولية، والتي تهم الدول الأعضاء، مثل: قانون البحار وحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية، وحماية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة انتهاكات القانون الدولي في فلسطين، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبَل إسرائيل، وغيرها من المسائل القانونية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشةُ موضوع التسوية السلمية للمنازعات، والقانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقانوني التجارة، والاستثمار الدوليين، وتطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود الإقليمية، والعقوبات المفروضة على الأطراف الثالثة، علاوة على ذلك، سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية والمالية المتصلة بالمنظمة.

وسوف تستعرض السلطنة في هذا الاجتماع موقفها من بعض الموضوعات القانونية المطروحة للبحث، والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع سيلتقي معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، إضافة إلى عدد من المختصين والمتحدثين القانونيين في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.