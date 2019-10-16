الأربعاء, 16 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السعيدي يرأس وفد السلطنة في اجتماع "المنظمة الاستشارية" بتنزانيا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

السعيدي يرأس وفد السلطنة في اجتماع "المنظمة الاستشارية" بتنزانيا

 

مسقط- الرؤية

تشارك السلطنة، ممثلةً في وزارة الشؤون القانونية، في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين السنوية للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية في العاصمة التنزانية، دار السلام، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويترأس وفد السلطنة معالي الدكتور: عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، ومن المقرر أن يتمَّ خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات القانونية المطروحة على الساحة الدولية، والتي تهم الدول الأعضاء، مثل: قانون البحار وحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية، وحماية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة انتهاكات القانون الدولي في فلسطين، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبَل إسرائيل، وغيرها من المسائل القانونية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشةُ موضوع التسوية السلمية للمنازعات، والقانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقانوني التجارة، والاستثمار الدوليين، وتطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود الإقليمية، والعقوبات المفروضة على الأطراف الثالثة، علاوة على ذلك، سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية والمالية المتصلة بالمنظمة.

وسوف تستعرض السلطنة في هذا الاجتماع موقفها من بعض الموضوعات القانونية المطروحة للبحث، والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع سيلتقي معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، إضافة إلى عدد من المختصين والمتحدثين القانونيين في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 مايو 2015

السعيدي يرأس وفد السلطنة في اجتماع جمعيّة الصحة العالمية الـ68 بجنيف

المزيد

12 أبريل 2015

السعيدي يشارك باجتماعات المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية في الصين

المزيد

05 ديسمبر 2017

السعيدي يرأس وفد السلطنة إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة بجدة

المزيد

10 أكتوبر 2018

السلطنة تشارك في اجتماعات "المنظمة الاستشارية القانونية" باليابان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية تزيح الستار عن مقر جمعية المرأة العمانية في العوابي ضمن الاحتفالات بـ"17 أكتوبر"

المحليات - أخبار

تسليط الضوء على "التحول الإلكتروني الذكي" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

أكاديمي عماني ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة في المسؤولية المجتمعية

المحليات - أخبار

الرحبي: إنجاز 70% من أهداف "رؤية 2020" رغم التحديات.. ونستهدف تطبيق "موازنة البرامج والأداء"

الاقتصاد - محلي

بالصور.. "مطارات عمان" تنفذ تمرينا لسقوط طائرة في البحر بالعذيبة

المحليات - أخبار

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة