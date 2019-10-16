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الإثنين القادم ..الشرطة تحتفل بافتتاح مركز شرطة شهـب أصعـيب ومـبنى الخـدمات

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:27 م بتوقيت مسقط

الإثنين القادم ..الشرطة تحتفل بافتتاح مركز شرطة شهـب أصعـيب ومـبنى الخـدمات

 

 

مسقط - الرؤية

تحتفل شرطة عُمان السلطانية صباح الإثنين المقبل، بافتتاح مركز شرطة شهب أصعيب ومبنى خدمات الشرطة بولاية رخيوت بمحافظة ظفار.

وسيشهد الحفل المقام تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار، حضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والمشايخ والرشداء والمواطنين.

ويأتي افتتاح هذا المركز ومبنى الخدمات ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية لشرطة عُمان السلطانية التي سوف تسهم في تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية للمواطنين والمقيمين.

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