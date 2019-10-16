متنزه القرم الترفيهي بصلالة.. ترفيه وتعليم بإدارة عمانية شابة

صلالة - الرؤية

أزيح الستار عن منتزه القرم الترفيهي بمنطقة عوقد الشمالية بمحافظة ظفار، ويضم مجموعة من الحيوانات الفريدة على مستوى السلطنة التي تتواجد للمرة الأولى.

ومنتزه القرم- الذي يقع في منطقة عوقد بالقرب من دوار القرم ومحمية خور القرم الطبيعية- يعد أول منتزه تعليمي يجمع بين الترفيه والتعليم؛ حيث يضم ما يقارب 30 من الحيوانات منها طائر الطاووس والطائر الفنز الذهبي (الدراج) وطائر النّحام (الفلامنجو) والسلحفاة الحمراء وحيوان الوعل والآيل الأسمر الأوربي (الفولادير) وغزال الريم وغزال الديماني والمها (أبوعدس) والمها العربي (ابن سولع) والمها الصحراوي والبلسبوك ومجموعة من الأرانب ومجموعة العصافير المنوعة منها طائر الكوكتيل وطائر الفيشر الأزرق وطائر البادجي، إضافة البومة وطائر المندرين وأنواع البط منها بط الشجر والأوز والديك الرومي ودجاج الكانجا والنعام الاسترالي (الإيمو) والنعام الأفريقي وحيوان المارا ومجموعة من السناجب والبوني.

وقال أسامة العريبي مشرف المنتزه إنّ هذا المشروع طموح ويسعى لأن يكون علامة فارقة في عالم السياحة والترفيه والمتنزهات في السلطنة، حيث يقدم للشباب العماني فرصة للتوظيف في مرحلته الأولى والاستفادة من هذا المجال الجديد لإثبات وجودنا كشباب عماني طموح يسعى لأن يخوض غمار مجالات متعددة في العمل ونقوم في المتنزه بإدارة التذاكر واستقبال الزوار والتعريف بالمتنزه.