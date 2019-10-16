حلقة عمل إقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات في مكاتب الملكية الصناعية.. الإثنين

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" حلقة عمل إقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات في مكاتب الملكية الصناعية، تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة متحدثين من داخل وخارج السلطنة وبحضور مختصين في الملكية الفكرية من 16 دولة خليجية وعربية، الإثنين المقبل، ولمدة 4 أيام.

وتهدف حلقة العمل إلى التوعية بأنشطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" التي تتعلق بأنشطة تقنية المعلومات وتطويرها والوصول إلى بيئة عمل دون استخدام الأوراق، وكذلك عرض مستجدات الأنظمة التي تطرحها المنظمة في مجال الملكية الفكرية وتبادل الخبرات بين المكاتب العربية في مجالات التقنية وغيرها.

وتركز حلقة العمل على استخدام نظام أتمتة الملكية الصناعية والخدمات الإلكترونية لتحسين الفعالية التشغيلية لأصحاب مكاتب الملكية الصناعية، كما تناقش الحلقة وضع الأتمتة في المنطقة العربية والفرص والتحديات والتجربة العمانية في أتمتة العمل الإلكتروني ومقترحات التحول إلى بيئة إلكترونية، وكذلك عرض نظام الإيداع الإلكتروني ونظام البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية الذي تقدمه المنظمة، إضافة إلى خطة دعم منظمة الوايبو لمكاتب الملكية الفكرية العربية في مجال التحول الإلكتروني ونشر البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية إلكترونيا عبر نظام (Wipo Publish ).