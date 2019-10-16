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خدمات جديدة عبر بوابة الدقم الرقمية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

خدمات جديدة عبر بوابة الدقم الرقمية

 

مسقط - الرؤية

 

أطلقت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أمس، عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة ضمن مجموعة الخدمات المقدمة عبر بوابتها الرقمية.

وتمثلت الخدمات الجديدة التي أقرتها اللجنة الرئيسية للتحول الرقمي مؤخرًا في: خدمة طلب الانتفاع بالأراض وخدمة طلب إباحات البناء، وخدمة تقديم دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية، وخدمة تسليم العلائم، وخدمة معاينة موقع الارض المقترحة عن طريق أنظمة الملاحة، وخدمة طلب اعتماد واجهات المشروع، وكذالك خدمة الموافقة واعتماد المخطط العام للمشروع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لسياسة الهيئة الرامية إلى زيادة خدماتها الرقمية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين بما يتوافق مع جهود الحكومة المبذولة نحو تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية والخاصة ترجمة للأوامر السامية نحو تحقيق حكومة إلكترونية متكاملة.

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