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"نماء" تطلق "إيكوثون الابتكارات الخضراء" بمشاركة 105 طلاب

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

"نماء" تطلق "إيكوثون الابتكارات الخضراء" بمشاركة 105 طلاب

مسقط – الرؤية

تنطلق اليوم منافسات المبادرة الشبابية "إيكوثون الابتكارات الخضراء" التي تنظمها مجموعة نماء بالتعاون مع جمعية البيئة العُمانية لتحقيق أهداف الركيزة البيئية لسياسة الاستدامة بالمجموعة. ويهدف المشروع الذي ينظم على مدار 3 أيام إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتمكين الشباب في هذا المجال من خلال مشاركة واختيار 105 طلاب وطالبات من مختلف الجامعات والكليات في السلطنة للمنافسة على تقديم أفضل الأفكار والمشاريع والتطبيقات والأنظمة المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

وتركز المبادرة على 3 محاور رئيسية؛ منها إدارة النفايات (الحد من النفايات، وإعادة التدوير، وابتكارات تحويل النفايات إلى طاقة)، وامتصاص الكربون والعمل على الطاقات البديلة (نظام النقل الذكي، وامتصاص الكربون عبر النباتات، واستخدام موارد الطاقة المتجددة كبدائل)، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه (في الكليات والجامعات) ومواضيع أخرى تسمح للشباب لاستخدام إبداعاتهم.

ويتضمن البرنامج مشاركة مجموعة من أبرز خبراء المجتمع لمناقشةِ التحديات البيئية المحلية ولجنة التحكيم والمكونة من أبرز المحكمين في مجالات البيئة والاستدامة، وإدارة التطبيقات التقنية إلى جانب الموجهين الذين سيقوم بمساعدة وإرشاد الطلبة خلال إعداد مشاريعهم. وتسعى المجموعة من خلال البرنامج إلى تحقيق الأهداف التي تتوافق مع التوجه العالمي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات البيئية.

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