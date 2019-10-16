ندوة لتعريف النساء بأحكام قانون العمل احتفالا بيوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، الإثنين المقبل، ندوة للتعريف بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العمانية، وذلك في فندق سندس روتانا برعاية المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عضوة مجلس الدولة وعميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، بهدف توعية العاملات بالقطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة.

وقالت شكيلة البلوشية المديرة المساعدة لدائرة الخدمات العمالية بالوزارة: تعمل الوزارة على رفع مستوى وعي المرأة بتشريعات العمل والقوانين الخاصة بها، وتهدف الندوة إلى التعريف بالقوانين التي كفلت حقوق المرأة والمواد التي تضمن حقوقها، سعيا إلى تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة. ومن المتوقع أن تشارك 120 عاملة من القطاع الخاص في الندوة التي تتضمن استعراض عدة أوراق عمل حول المستحقات التأمينية وقانون العمل إلى جانب استعراض تجربة لأحد النماذج النسائية المجيدة.