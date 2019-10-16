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"الغرفة" تحتفي بنجاحات صاحبات الأعمال في يوم المرأة العمانية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تحتفي بنجاحات صاحبات الأعمال في يوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءً مع عدد من صاحبات الأعمال العمانيات بمختلف القطاعات التجارية في محافظة مسقط، برئاسة بهية بنت هلال الشعيبية؛ وذلك بالتزامن مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية.

ورحَّبت المهندسة بهية بنت هلال الشعيبية رئيسة اللجنة، بصاحبات الأعمال، مشيرة إلى أنَّ اللقاء يأتي إيمانا بأهمية دور المرأة العمانية في القطاع الخاص؛ حيث أصبحت المرأة اليوم عضوا فاعلا في عملية التنمية الوطنية، بمشاركة أخيها الرجل في مختلف ميادين العمل، مشيرة إلى أنَّ اللقاء يستهدف إلقاء الضوء على إسهامات المرأة العمانية في خدمة مجتمعها، وتعزيز دورها ومكانتها وتطلعاتها المستقبلية؛ حيث حظيتْ بتكريم سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

واستعرضَ عددٌ من صاحبات الأعمال -خلال اللقاء- قصصهن في مجال ريادة الأعمال والتحديات والآليات التي تم اتباعها للتغلب عليها، وقصص النجاح والإنجازات التي حققتها صاحبات الأعمال مؤخرا.

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