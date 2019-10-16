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"الأمن البحري" ينسق مع الوكالات الملاحية للسفن السياحية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

عَقد مركزُ الأمن البحري، أمس، وبالتنسيق مع وزارة النقل، اجتماعًا مع الوكالات الملاحية للسفن السياحية الزائرة لموانئ السلطنة؛ في إطار الجهود الوطنية التي يقوم بها المركز لضمان سلامة الملاحة في المنطقة البحرية العمانية والسفن المبحرة فيها والزائرة للسلطنة.

وناقشَ الاجتماعُ التطورات المُتعلِّقة بالأمن البحري في السلطنة، وواجبات الوكيل الملاحي لشركات النقل السياحي، والسَّعي الدائم لضمان سلامة السفن، والنهوض بمجال السياحة البحرية في السلطنة. كما بحثَ الاجتماعُ سبل تطوير التعاون والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية في هذا الجانب، والعمل على ضمان سلامة السفن السياحية الزائرة للسلطنة، بمشاركة مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات العلاقة بالأمن البحري.

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