70 ألف ريال جوائز للفائزين بسحب "الوفرة" من البنك الأهلي

مسقط - الرؤية

احتفلَ البنك الأهلي -الأسرع نموًّا في السلطنة- بإعلان أسماء الفائزين بجوائز حساب "الوفرة" لشهر سبتمبر، في كرنفال تم تنظيمه في سيتي سنتر صحار، بحضور منير البلوشي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك. وبلغت القيمة الإجمالية للسحوبات الشهرية المعلن عنها 70,000 ريال عماني؛ شملت جائزتين بقيمة 10,000 ريال عماني، وثالثة بقيمة 50,000 ريال عماني.

وقالتْ منيرة السابعية مديرة فرع البنك الأهلي بصحار: نسعد بتنظيم سحوباتنا الشهرية لمكافأة عملائنا ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم، ونرغب في تشجيع عملائنا على توفير المزيد ومساعدتهم على تأمين مستقبلهم.

وأعلن منير البلوشي مساعد المدير العام للفروع، أسماء الفائزين وسط حضور جماهيري كبير أبدى إعجابه بالأنشطة الترفيهية التي تضمنها الاحتفال. وعبر الفائزون عن سعادتهم بالجوائز النقدية، مؤكدين أنها ستساعدهم على تحقيق طموحاتهم واحلامهم. وأضاف البلوشي: تعزز خطة جوائز "الوفرة" عادة الادخار وتكافئ العملاء على ارتباطهم بالبنك. ونعمل في البنك الأهلي باستمرار على تطوير منتجات جديدة، كما نعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان تقديم خدمة ممتازة لعملائنا. مثل هذه المبادرات سوف تساعدنا على التواصل مع عملائنا.

وأقيم على هامش حفل سحب الجوائز مهرجان عائلي شمل العديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب، كما شملت الأمسية عرضا للرسوم المتحركة، والعروض السحرية. كما تم تخصيص مكتب مبيعات للرد على استفسارات الضيوف وتقديم تفاصيل عن المنتجات.

وإضافة للجوائز الأسبوعية والشهرية والخاصة، يقدِّم حساب "الوفرة" الجائزة الكبرى في ديسمبر، وتشمل جائزتين بقيمة 50 ألف ريال وجائزة "راتب مدى الحياة". وتوفر هذه الجائزة الضخمة لعملاء البنك الأهلي فرصة الفوز بمبلغ 250,000 ريال عماني، وبموجب الجائزة سيجري دفع مبلغ 1,000 ريال عماني للفائز لمدة تمتد لأكثر من 20 عامًا.