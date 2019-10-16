"أوكسيدنتال عمان" ترعى منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مسقط - الرؤية

شاركَ مُمثلو "أوكسيدنتال عمان" في أعمال منتدى عُمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي رعته الشركة، وأقيمت فعالياته في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، على مدى يومين، بتنظيم من المجلس الأعلى للتخطيط، وبمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين؛ وذلك تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، الذي ألقى كلمة الافتتاح.

وشهدَ المنتدى حُضور سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وستيفن كيلي الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عمان، مع مجموعة من ممثلي الشركة.

وتضمَّن المنتدى سلسلة نقاشات حول مواضيع متباينة تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأُطر القانونية والتشريعية لهذه الشراكات، والحوكمة، والبنى الأساسية اللازمة لها. كما تم استعراض دراسات متعددة لتوضيح أفضل الممارسات الدولية وكذلك التحديات والفرص التي تنشأ عن قيام هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع استعراض النظرة الاستشرافية للمشاريع المستقبلية في هذا المجال.

وقال ستيفن كيلي الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عمان: سعداء بدعم المنتدى في تحقيق أهدافه لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في السلطنة، ونأمل أن يكون المنتدى جسرا تعبُر عليه الشراكات القيّمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص من أجل التنمية المستقبلية في البلاد.

وتندرج الاتفاقية تحت مظلة الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتأتي ضمن سعي أوكسيدنتال عمان الحثيث، والتزامها طويل الأجل لدعم البرامج التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تؤثر تأثيرا إيجابيا على المجتمعات المجاورة.