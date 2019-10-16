بنك ظفار ضمن أفضل المؤسسات المدرجة بسوق مسقط

مسقط - الرؤية

حَصَد بنك ظفار جائزة باعتباره من أفضل 20 مؤسسة عُمانية مُدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية؛ وذلك ضمن جوائز مجلة عمان الاقتصادية (OER)؛ تقديرًا لدوره الفعال ومساهماته المتميزة في تعزيز الاقتصاد الوطني، علاوة على مبادراته المستمرة التي تدعم مختلف القطاعات في السلطنة.

وتسلم الجائزة أحمد بن سعيد آل إبراهيم المدير العام رئيس مجموعة الدعم المؤسسي ببنك ظفار، خلال حفل أقيم بفندق شيراتون، تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، كما حضر الحفل عددٌ من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بمختلف المؤسسات الكبرى، وممثلين للشركات، إضافة لعدد من رجال الأعمال والمسؤولين بمختلف مؤسسات القطاع العام والخاص.

وقال أحمد بن سعيد آل إبراهيم المدير العام رئيس مجموعة الدعم المؤسسي: نفخر بفوزنا بهذا التكريم الذي يترجم دور بنك ظفار كمؤسسة عمانية رائدة في دعم المبادرات الوطنية وإحدى المؤسسات المساهمة في دفع عجلة النمو الإقتصادي في السلطنة، ونؤكد التزامنا بالاستمرار في دعم الجهود المشتركة لمؤسسات القطاع العام والخاص وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

ويعدُّ الملتقى منصة مثالية تجمع خبراء القطاع المالي في المنطقة، لتبادل الخبرات حول الحلول والخيارات المتعلقة بالمسائل الخاصة بالتوجهات الحالية، وعالم إدارة الاداء، والتخطيط، والإشراف على التدفق النقدي وزيادة الأرباح والتكنولوجيا، وقياسات الأداء وابتكار أفكار أكثر ديناميكية للشركات. ويجري اختيار الفائزين بجائزة أفضل 20 مؤسسة عمانية، بالاعتماد على أداء هذه المؤسسات في سوق مسقط للأوراق المالية، وفقاً لمنهجية ومعايير محددة تصنف المؤسسات حسب حجمها وأدائها في أسواق المال.