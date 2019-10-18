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"مازيراتي" تخطط لتطوير سيارات كهربائية جديدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

"مازيراتي" تخطط لتطوير سيارات كهربائية جديدة

مسقط - الرؤية

كشفتْ "مازيراتي" عن خطتها المبتكرة للإنتاج والسيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية، في إطار البرنامج الاستثماري الذي أطلقته مجموعة "فيات كرايسلر" في إيطاليا، بقيمة 5 مليارات يورو. وفيما يخصُّ الإنتاج، أعلنت "مازيراتي" خططها لإنتاج سياراتها الجديدة والكهربائية في مودينا وكاسينو وتورينو -مصنعي ميرافيوري وجروجلياسكو.

وسيجري تصنيع جميع طرازات "مازيراتي" الجديدة في إيطاليا مع تزويدها بأنظمة دفع هجينة وكهربائية توفر أعلى درجات الابتكار والأداء التي لطالما اقترنت بمنتجات "مازيراتي". وتمزج الطرازات الكهربائية الجديدة ديناميكيات القيادة التقليدية من "مازيراتي" مع تقنيات الجيل التالي من أنظمة الدفع الكهربائية مع توفير أنماط قيادة فريدة، وإمكانات متميزة لناحية سرعة شحن البطارية ومدى القيادة.

ومن جوانب الابتكار المهمة في خطة "مازيراتي" مستوى تقنيات القيادة الذاتية التي ستكون حاضرة في الطرازات الجديدة كليًّا، وكذلك الطرازات الحالية المحدّثة. وتشتمل تقنيات المستوى الثاني من "مازيراتي" نظام المساعدة على الطرق السريعة، وصولاً إلى المستوى الثالث الذي يتضمن ميزة القيادة الذاتية تماماً دون الحاجة لاستخدام اليدين، مع القدرة على المناورة داخل وخارج مسارب الطريق، ونقل السيارة إلى مكان آمن على جانب الطريق في حال عدم قدرة السائق على التحكم بها.

وتعتزمُ الشركة في العام 2020 بدء إنتاج سيارات كهربائية، وسيكون أولها "جبيلي" -التي يتم إنتاجها في تورينو- مع استخدام أول نظام دفع كهربائي هجين من "مازيراتي".

وسيجري إنتاج أول سيارات مازيراتي الجديدة كليًّا في مصنع مودينا؛ حيث تجري اليوم عمليات تحديث رئيسية لخط الإنتاج لاستيعاب مجموعة نقل الحركة الكهربائية. وستكون السيارة من فئة السيارات الرياضية التي ينتظرها عشاق العلامة؛ حيث سيتم تزويدها بأحدث التقنيات مع المحافظة على قيم "مازيراتي" التقليدية.

كما سيجري لاحقاً إنتاج سيارة جديدة متعددة الاستخدامات من "مازيراتي" في مصنع كاسينو، مع تزويدها بتقنيات مبتكرة ستكون محط فخر العلامة التجارية. وتعتزم الشركة إنشاء خط إنتاج جديد سيتم افتتاحه في نهاية الربع الأول 2020 عبر استثمار بقيمة نحو 800 مليون يورو على أن يتم إنتاج أول السيارات في مرحلة الإنتاج التمهيدي بحلول العام 2021.

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