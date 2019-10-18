"ميثاق للصيرفة الإسلامية" يطلق حملة تسويقية للتعريف بمميزات حساب "نسوة" للتوفير

مسقط - الرؤية

أطلقَ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط حملةً تسويقيةً لحساب "نِسوة" للتوفير؛ تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية. ويُوفر الحساب خدمات مصرفية حصرية، ويقدِّم مجموعة من المزايا للمرأة. وأعد ميثاق المنتج المصرفي ليواكب احتياجات المرأة على مختلف المستويات، ويوفر لها العديد من الخدمات المصرفية التي تجعل من حياتها أكثر تميزًا وسهولة، كما تم تصميم حساب "نِسوة" ضمن إستراتيجية ميثاق للصيرفة الإسلامية لطرح منتجات وخدمات تلبي احتياجات الزبائن، وتحقق لهم رغباتهم وأحلامهم؛ وذلك في إطار تعزيز دور "ميثاق" الريادي في تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتِي حساب "نِسوة" ليترجم اهتمام ميثاق للصيرفة الإسلامية بالمرأة، وتقديم الدعم لها وتوفير العديد من الخدمات المختلفة ذات المزايا المتعددة التي تساعدها في إنجاز أعمالها، وتوفير مستلزمات الحياة العصرية لها ولأسرتها؛ حيث أعد "ميثاق" هذه الخدمات خصيصَا للمرأة ليشكل حساب "نِسوة" أكثر من مجرد حساب مصرفي له ميزات عديدة وإنما خدمات مختلفة ومتطورة تشعر المرأة بالتميُّز والخصوصية، وتنعكس إيجابيا على مستوى الحياة والمعيشة، جميع النساء العمانيات والمقيمات فوق سن 18 سنة مؤهلات لفتح حساب "نسوة" بحد أدنى للرصيد قدره 300 ريال عماني أو الحد الأدنى لتحويل الراتب بقيمة 500 ريال عماني، ويجب الاحتفاظ بمتوسط ​​رصيد يبلغ 1000 ريال عماني كحد أدنى للاستفادة من تغطية تكافل مجانية مقدمة لصاحبات الحسابات، ويأتي الحساب مع بطاقة فيزا للخصم المباشر بحد سحب نقدي مميز يصل إلى 800 ريال عماني في اليوم.

وتُتيح البطاقة الوصول إلى أكبر شبكة من أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في كافة أنحاء السلطنة، مع تقديم تغطية تكافلية مجانية تشمل التغطية التكافلية على الحياة، تصل إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى، وتغطية فقدان البطاقة الشخصية أو المفاتيح إلى 100 ريال كحد أقصى وتغطية فقدان المحفظة أو حقيبة اليد تصل إلى 1,000 ريال كحد أقصى، ومعدلات ربح تنافسية على حساب "نِسوة" للتوفير، وتجري إضافة الأرباح إلى الحساب على أساس شهري، كما يقدم حساب نسوة خصومات حصرية من المحلات والمنافذ التجارية، إضافة لخصم حصري على رسوم خزائن الإيداع الآمنة يصل إلى 50%.. وغيرها من الخدمات والتسهيلات الحصرية التي يقدمها ميثاق للمرأة من خلال حساب نسوة.