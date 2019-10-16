"هواوي" تفتح باب الحجز المسبق لساعتها الذكية

مسقط - الرؤية

فتحت شركة هواوي باب الطلب المسبق للجيل الثاني من سلسلة ساعاتها الذكية HUAWEI GT 2 بقياسي 46 ميلليمتر و42 ميلليمتر. وعبر الاستفادة من القدرات الهائلة لمعالج Kirin A1، توفر الساعة الذكية الجديدة المزيد من الأوضاع الرياضية مدعومة بباقة غنية من البرامج، إلى جانب تزويدها بخاصية الاتصال عبر البلوتوث ووظائف تشغيل الموسيقى، لتعزز إمكانات مراقبة الصحة واللياقة البدنية وقدرات إدارتها.

وابتداءً من 84.900 ريال عُماني، سيحصل العملاء الذين يطلبون ساعة HUAWEI GT 2 من متاجر هواوي في سيتي سنتر مسقط وسيتي سنتر القرم، بين الفترة 19-23 أكتوبر على الميزان الذكي من HUAWEI كهدية.

وتدمج رقاقة A1 Kirin في تصميمها وحدة معالجة متقدمة لاتصالات بلوتوث، ووحدة معالجة صوتية قوية، ومعالج ً للتطبيقات يتمتع بمعدل استهلاك شديد الانخفاض للطاقة، فضلا عن وحدة مستقلة لإدارة الطاقة. ويتيح المزيج المثالي من الأداء الفائق والاستهلاك عالي الكفاءة للطاقة لساعة HUAWEI GT 2 تقديم أفضل تجارب الاستخدام مع عمر أطول للبطارية.

وعند استخدامها يوميا، يمكن لساعات HUAWEI GT 2 قياس 46 ميلليمتر أن تعمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوعين، مع تشغيل وظيفتي المراقبة الذكية لنبضات القلب وإشعارات الاتصالات والاستخدام الأسبوعي للاتصالات الهاتفية عبر بلوتوث لمدة 30 دقيقة؛ إلى جانب تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 30 دقيقة، والتمرن لمدة 90 دقيقة، واستخدام وضعية النوم المستند إلى أسس علمية في الليل. أما بالنسبة لساعات HUAWEI GT 2 بقطر 42 ميلليمتر، فيمكنها عند تشغيل الوضع الكلاسيكي العمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي؛ حيث يُمكن تشغيله في الساعات قياس 46 ميلليمتر لمدة 30 ساعة، في حين يعمل لمدة تصل إلى 15 ساعة في الساعات قياس 42 ميلليمتر.