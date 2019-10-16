11165 مشروعا تنمويا وخدميا بـ38.2 مليون ريال بتوقيع نسائي

مسقط - الرؤية

أعلن بنك التنمية العُماني، أنَّه قدم تمويلات لدعم مشروعات المرأة العُمانية منذ 2009 وحتى 2019 وصل إلى حوالي 11 ألفًا و165 مشروعًا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بقيمة بلغت 38 مليونًا و208 آلاف و339 ريالًا عمانيًا.

وتوزعت القروض المُقدمة من بنك التنمية العماني للمرأة العمانية خلال السنوات العشر الماضية على العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الحرفية في المرتبة الأولى في عدد القروض الممنوحة للمرأة العمانية بواقع 7515 قرضًا بقيمة 22 مليونًا و815 ألفًا و789 ريالًا عمانيًا، تلاه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ‏بعدد 2209 قروض بقيمة 10 ملايين و11 ألفًا و355 ريالًا عمانيًا، ثم قطاع الخدمات العامة والمهنية بواقع 909 قروض بقيمة بلغت 3 ملايين و13 ألفًا و410 ريالات عمانية، تلاه قطاع الخدمات التعليمية المختلفة كتأسيس رياض الأطفال والمدارس والكليات بإجمالي قروض بلغت 425 قرضًا بقيمة بلغت مليونين و78 ألفًا و131 ريالًا عمانيًا.

وعلى صعيد الخدمات الصحية بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للمرأة العمانية 52 مشروعًا بقيمة بلغت 120 ألفًا و860 ريالًا عمانيًا، أما على مستوى مشاريع الخدمات السياحية التي مولها البنك للمرأة فقد بلغ 34 قرضًا بقيمة 102 ألف و682 ريالا عمانيا، وفي قطاع الثروة السمكية بلغ عدد المشاريع 20 مشروعًا بقيمة 63 ألفًا و112 ريالًا عمانيا، وفي قطاع التعدين مشروعًا واحدًا بقيمة 3 آلاف ريال عماني.

وأكد البنك أن هذه التمويلات تأتي انطلاقًا من رسالته الرامية إلى تقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة من خلال التمويل التنموي وتجسيدًا للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي تحظى به المرأة العمانية بهدف تمكينها في كافة المجالات.

ويأتي إعلان بنك التنمية العُماني عن المشروعات التي مولها للمرأة العُمانية تزامنًا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية الذي يُوافق السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، إيمانًا منه بأهمية إبراز دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتمكينها من ممارسة العمل الذاتي.

يذكر أن مجالات التمويل لمشاريع المرأة العمانية من بنك التنمية العماني تشمل صناعة المستحضرات التجميلية وصناعة الحلي والفضيات وتنظيم الحفلات وغيرها من المشاريع.