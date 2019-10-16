الأربعاء, 16 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. قضايا محلية
  3. تحقيقات وتقارير
  4. عرض الخبر

قبل انتخابات الشورى.. ناخبات يرفعن شعار "الكفاءة أولا"

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 05:53 م بتوقيت مسقط

خلود الياسي
منار العبرية
عزة اليحيائية2
ميس الفارسية

 

 

الرؤية - مريم البادية

أيَّام قليلة تفصلنا عن مرحلة حاسمة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة يوم 27 أكتوبر الجاري، وسط منافسه قوية بين المرشحين، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 700 ألف ناخب وناخبة، يختارون 86 عضوا للمجلس.. في هذا الصدد، استطلعت "الرؤية" رأي عدد من الناخبات، واللاتي أكدن أن اختيار المرشحين لا يجب أن يقاس على النوع وحسب، بل يتعدَّى ذلك إلى معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص في خدمة الوطن، وأشرن إلى أنَّ المجلس بحاجة لكفاءات تحمل المؤهلات والقدرات الكفيلة بإثراء عمل العضو تحت قبة المجلس، وتأكيد دوره المجتمعي، كما أوضحن ضرورة تمكين المرأة في العمل الشوروي، لاسيما وأنها قادرة على إيصال صوت المرأة والمجتمع بشكل عام، وتمثيله خير تمثيل في هذا المجلس المنتخب.

 

 

ميس بنت محفوظ الفارسية -دبلوما في الدراسات الليبرالية من جامعة أستراليا الوطنية- قالت لـ"الرؤية"، إنها تتمنى أن ترتفع المشاركة السياسية للمرأة في السلطنة؛ سواءً من خلال وجودها بنسبة جيدة في المجلس، أو حتى من خلال مشاركتها كناخبة في التصويت؛ لأنه إلى الآن كلاهما منخفض بالمقارنة بالذكور. وأضافت أنها لن تدفع بامرأة لتصل للمجلس فقط لكونها امرأة؛ لأنها قد تصل للمجلس دون أن تحقق النتيجة المرجوة، وقد تُصبح كأي عضو آخر غير فعّال، وهذا ما يجب تجنبه، مؤكدة أنها تتبع آلية المفاضلة بين المرشحين في الكفاءة والأسلوب والبرنامج الانتخابي والمصداقية...وغيرها، بغض النظر عن نوع المرشح (ذكرا أو أنثى) "لأني في النهاية أبحث عن شخص يمثلني كمواطن وليس كأنثى فقط".

وتابعتْ بأنها لن تصوِّت في الانتخابات بناءً على النوع والقبيلة والمصالح، مشيرة إلى أنَّ بعضاً من النساء غير واعيات بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات، أو حتى بأهمية تواجدهن تحت قبة المجلس.

وعن قدرة المرأة العُمانية على إمكانية إيصال صوت الناس، ترى الفارسية أنَّ أغلب القضايا في المجتمع هي قضايا يشترك فيها الجنسان معاً؛ مثل: ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، وانخفاض الأجور...وغيرهما؛ بمعنى أنَّ الذكور والإناث يعانون منها معاً؛ لذا يُفترض من عضو مجلس الشورى أن يكون ممثلاً عن الجميع. وأضافت أن العنصر النسائي في المجلس في دورته السابقة لم يُتطرقن إلى بعض القضايا المهمة الخاصة بالمرأة مطلقاً؛ إلا أننا لاحظنا أن بعض أعضاء المجلس من الذكور تطرقوا إلى بعض هذه المشاكل، وناقشوها في وسائل التواصل الاجتماعي -على الأقل- وهنا أعود لفكرة أنَّ الأهم هو أن نختار شخصًا يُمكن أن يمثل الجميع؛ فأحياناً النساء أيضاً لا يعكسن تطلعات النساء الأخريات.

وتتفق خلود بنت ناصر الياسية -مدربة معتمدة من الأكاديمية البريطانية GATD- في أهمية اختيار الكفء؛ سواءً كان امرأة أو رجلا، وتقول: إنني أرى اليوم أنَّ المرأة تتفوق على الرجل في الكفاءة أحياناً ؛ حيث أصبح وصول المرأة للمجتمع أسرع من الرجل، ويشعرن نوعا ما بأن المرأة قد تكون أكثر تفهُّما.

وأوضحت أنَّ المرأة اليوم لا ترضَى بأن تكون أقل في أي شيء؛ فهي تسعى للأفضل في شتى المجالات وتشارك في مختلف المحافل؛ أي أنها حاضرة في كل شيء. وتضيف الياسية بأنه بطبيعة المرأة إذا أرادت أن تصل لشيء تتحدَّى كل الصعاب؛ فكيف إذا تم تكليفها من قِبل مجتمع؟ فلابد أن تأتي له بمراده، وتؤكد أن صوت المرأة هو الصوت المسموع والمُحترم.

من جانبها، ترى منار بنت زاهر العبرية أنَّ مُجرد انتخاب المرأة على أساس الجنس فقط يعد لنسوية مُتعصبة -على حد قولها- فتقول: أنا كشخص عاقل ويملك أدوات التقييم بين ما هو صحيح وخاطئ سأرشح الشخص لكفاءته وأهليته للعمل المطلوب. وتضيف بأن المجال مفتوح لمشاركة المرأة في الانتخابات، لكن يبقى الدور علينا في تشجيعها للإقبال على الترشح.

وقالت عزة بنت خلفان اليحيائية: لا أرى أنَّ مجلس الشورى مجدٍّ، أو أنه سيُوصِل أصوات الشعب، إلا بوجود الفئات الشابة التي تظهر كفاءتها وخطتها لتصبح عُمان التي نريد جميعاً، فأنا سأرشح شخصًا كفأً بغض النظر عن جنسه؛ فالأمر موضوع كفاءات وخبرات وخطط مستقبلية، وليس موضوع نوع؛ فنحن نحتاج عمانيا يكون خيرَ مُمثِّل لسكان منطقته، ولا نحتاج المزيد من التمييز والتصنيفات التي لا تمُت لشعبنا كونه "متسامح ومتعايش".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 سبتمبر 2019

مرشحو الشورى.. أسئلة الكفاءة والتغيير

المزيد

21 يناير 2017

ترامب يبدأ عمله تحت شعار "أمريكا أولا" ويؤكد: سنستأصل الإرهاب من على وجه الأرض

المزيد

01 يونيو 2016

"اقتصادية الشورى" تقف على تحديات التطوير وزيادة الكفاءة مع "حيا للمياه" و"عمران"

المزيد

07 أكتوبر 2015

التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية واختيار المرشحين ذوي الكفاءة في ملتقى الشورى بجنوب الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أكاديمي عماني ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة في المسؤولية المجتمعية

المحليات - أخبار

الرحبي: إنجاز 70% من أهداف "رؤية 2020" رغم التحديات.. ونستهدف تطبيق "موازنة البرامج والأداء"

الاقتصاد - محلي

بالصور.. "مطارات عمان" تنفذ تمرينا لسقوط طائرة في البحر بالعذيبة

المحليات - أخبار

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

المحليات - أخبار

الحبسي يدشن مبادرة "تأهيل" لتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة