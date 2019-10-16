الأربعاء, 16 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

"النشامى" قد يشارك في خليجي 24 بقطر

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:49 م بتوقيت مسقط

"النشامى" قد يشارك في خليجي 24 بقطر

الرؤية – وليد الخفيف

 

قالت مصادر لـ ( الرؤية ) أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يدرس خيار مشاركة الأردن في خليجي 24 المقرر اقامتها في قطر وذلك في حال انسحاب اليمن من البطولة

وأشارت المصادر القريبة من أسوار الاتحاد الخليجي إلى أن الاردن يرحب بالمشاركة، ويعتبرها فرصة مواتية لرفع مستوى الحالة التدريبية للاعبيه قبل انطلاق منافسات الإياب بالتصفيات الآسيوية المزودجة المؤهلة لمونديال قطر وكأس أسيا .

يشار أن الاتحاد اليمني لم يخاطب نظيره الخليجي رسميا حتى الآن بشأن انسحابه، فاليمن الذي يعسكر منتخبه الاول في الرياض حاليا بحسب ما اكدت المصادر مازال يدرس خيار المشاركة من عدمه .

وبات لزاما على الاتحاد اليمني حسم موقفه قبل مراسم سحب القرعة المقرر اقامتها بالدوحة في 23 اكتوبر الجاري ، علما بأن البطولة ستقام خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر .

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 ديسمبر 2015

وفد من "جمعية المحامين" يشارك في مؤتمر خليجي بقطر

المزيد

23 نوفمبر 2015

الشرطة تشارك في اجتماع خليجي بقطر

المزيد

06 سبتمبر 2015

منتخبنا للشباب يخسر أمام الكويت في "خليجي 11" بقطر

المزيد

03 أبريل 2017

جامعة السلطان قابوس تشارك في اجتماع خليجي بقطر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. "مطارات عمان" تنفذ تمرينا لسقوط طائرة في البحر بالعذيبة

المحليات - أخبار

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

المحليات - أخبار

الحبسي يدشن مبادرة "تأهيل" لتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي

الاقتصاد - محلي

إشادات باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جامعة السلطان قابوس تقدم 13 توصية لتطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة