"النشامى" قد يشارك في خليجي 24 بقطر

الرؤية – وليد الخفيف

قالت مصادر لـ ( الرؤية ) أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يدرس خيار مشاركة الأردن في خليجي 24 المقرر اقامتها في قطر وذلك في حال انسحاب اليمن من البطولة

وأشارت المصادر القريبة من أسوار الاتحاد الخليجي إلى أن الاردن يرحب بالمشاركة، ويعتبرها فرصة مواتية لرفع مستوى الحالة التدريبية للاعبيه قبل انطلاق منافسات الإياب بالتصفيات الآسيوية المزودجة المؤهلة لمونديال قطر وكأس أسيا .

يشار أن الاتحاد اليمني لم يخاطب نظيره الخليجي رسميا حتى الآن بشأن انسحابه، فاليمن الذي يعسكر منتخبه الاول في الرياض حاليا بحسب ما اكدت المصادر مازال يدرس خيار المشاركة من عدمه .

وبات لزاما على الاتحاد اليمني حسم موقفه قبل مراسم سحب القرعة المقرر اقامتها بالدوحة في 23 اكتوبر الجاري ، علما بأن البطولة ستقام خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر .