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انخفاض في سعر نفط عمان

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 01:26 م بتوقيت مسقط

انخفاض في سعر نفط عمان

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم،  اليوم الأربعاء 59.75 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا بلغ 62 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء، الذي بلغ 60.37 دولار أمريكي.

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