تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تواجد السحب المنخفضة على أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.

وأضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تدفق السحب على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب مع وجود لأمطار متفرقة على محافظة ظفار، واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال الظهيرة ، وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة أخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وبحر عمان.

وقالت إن الرياح تهب على الأجزاء الساحلية من بحر عمان شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة خلال الليل ، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.