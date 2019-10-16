بالصور.. "مطارات عمان" تنفذ تمرينا لسقوط طائرة في البحر بالعذيبة

مسقط- الرؤية

نفذت شركة مطارات عُمان، صباح اليوم تمرين الطوارئ "دولفين 2019" لمحاكاة لسقوط طائرة مدنية قبالة شاطئ العذيبة بمسقط.

وونتيجة للتمرين شُوهد كثافة في حركة سيارات الأسعاف والطوارىء والطائرات العمودية من وإلى المطار والطرق المجاورة من حيّ الموج إلى مركز المعارض خلال فترة التمرين.

وكانت مطارات عُمان قد أتخذت جميع الإستعدادات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من عدم تأثر سير عمليات المطار وحركة المرور في المناطق المشار إليها خلال التمرين.

وجاء التمرين ضمن إلتزام مطارات عمان بتطبيق أعلى مقاييس الاستجابة للحالات الطارئة وتحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في شرطة عُمان السلطانية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والمجموعة العمانية للطيران، والطيران العماني، والعمانية للمناولة الأرضية والموج مسقط وعمان للإبحار.

ويساهم هذا التمرين في الرفع من قدرة الجهات كافة في السلطنة، لمواجهة هذه النوعية من الحالات الطارئة وحتى تقوم كل جهة بدورها على أعلى مستوى وفِي سرعة قصوى، خاصة وأن مثل هذه الحالات تشهد حالات وفاة وغرق ومصابين، الأمر الذي يجب أن تكون كافة الأجهزة على أتم استعداد لمواجهة هكذا حالات.