السلطنة تشارك في منتدى مكافحة الاتجار بالأشخاص بالبحرين

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط الذي افتتح مساء أمس الأول الإثنين بمملكة البحرين بوفدٍ يترأسه سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة وعضوية عدد من المسؤولين من وزارة الخارجية وشرطة عمان السلطانية.

ويهدف المنتدى الذي يستمر إلى السادس عشر من أكتوبر الجاري إلى مناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا الشأن، وقد افتتح المنتدى تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني بحضور رؤساء اللجان الوطنية من 8 دول شرق أوسطية وبتمثيل من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والمنظمة الدولية للهجرة.

ويتناول المنتدى في جلساته عدداً من المحاور التي تتعلق بالأوجه غير التقليدية للاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط ومعايير قياسها، ونظم الإحالة على المستوى الوطني وآليات إدارة القضايا، كما سيناقش موضوع رعاية ودعم الضحايا وكسب تعاونهم مع سلطات التحقيق، إضافة إلى تناوله كيفية الشراكة مع مجتمعات الوافدين وكسب ثقتهم وتعاونهم في مكافحة الاتجار بالأشخاص.