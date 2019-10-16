السلطنة تستضيف اجتماع وزراء الداخلية بـ"دول التعاون".. اليوم

مسقط - الرؤية

تستضيف السلطنة اليوم الأربعاء الاجتماع السادس والثلاثين لأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة السلطنة، في فندق قصر البستان بمسقط.

ويناقش أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام الأمني المشترك بين وزارات الداخلية بدول المجلس وسُبل تعزيز التَّعاون والعمل الأمني فيما بينها واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع.

وسيتم على هامش الاجتماع تسليم جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية للفائزين بها.