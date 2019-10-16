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في المركز الأخير.. منتخبنا لليد الشاطئية يودع "الألعاب العالمية"

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

في المركز الأخير.. منتخبنا لليد الشاطئية يودع "الألعاب العالمية"

الدوحة - العمانية

أَنْهَى مُنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مبارياته بدورة الألعاب الشاطئية العالمية قطر 2019، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة في المباريات السبع التي خاضها.

وكان منتخبنا الوطني قد حلَّ في آخر ترتيب مجموعته الأولى بعد خسارته في المباراة الأولى أمام نظيره البرازيلي بشوطين دون رد، بواقع 20/12 و12/12، وفي المباراة الثانية أمام السويد بشوطين دون مقابل بواقع 16/14 و16/14، وأمام المنتخب الأمريكي بشوطين دون مقابل بواقع 20/15 و16/12، ومع أستراليا بشوطين لشوط بواقع 18/19 و20/14 و7/6، ومع المنتخب الدنماركي بشوطين دون رد بواقع 16/14 و17/16، وفي مباراتي تحديد المراكز خسر من تونس بشوطين لشوط وأمس أمام المنتخب الأمريكي بشوطين لشوط.

ففي مجريات المباراة الأخيرة التي جمعته أمس مع نظيره الأمريكي بالملعب الرملي لنادي الغرافة خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية اللقاء بشوطين دون مقابل بواقع 24/20 و25/24 في مباراة شهدت رغبة قوية من الجانب الأمريكي لنيل المركز الحادي عشر بدورة الألعاب الشاطئية العالمية، وحاول منتخبنا جاهدًا للفوز بالشوط الثاني لإيصال المباراة إلى رميات الجزاء، إلا أنه لم يوفق في كثير من الفرص التي أُتيحت له أمام المرمى الأمريكي لينهي مشاركته في المركز الثاني عشر بدون أي فوز في الدورة وبسبع خسائر متتالية.

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